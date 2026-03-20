В Башкирии стартовала акция «Пешеход!»

С 20 марта по 6 апреля на территории республики проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно направлено на снижение аварийности с участием пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает, переходить дорогу нужно только в установленных местах, предварительно убедившись, что водители вас видят и пропускают. В темное время суток и в условиях плохой видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.