«Праздник единства»: мусульмане Башкирии отмечают Ураза-байрам

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам. Праздничные проповеди состоялись сегодня практическим во всех мечетях Башкортостана. В Уфимской соборной «Ляля-Тюльпан» её провел верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Сегодня, к слову, в свой день рождения в церемонии принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
30 дней от рассвета до заката они воздерживались от еды и питья. Это было время духовного очищения, молитв, совершения добрых дел, терпения и укрепления силы воли. И вот строгий пост позади, верующие собираются на праздничную молитву.
Как и всегда, в соборную мечеть «Ляля-Тюльпан» люди начали идти задолго до праздничного намаза. Ровно в 9 часов утра с проповедью к верующим обратился верховный муфтий – председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.
Участие в службе принял и глава региона, который поздравил мусульман со священным праздником. Радий Хабиров подчеркнул, что Президент страны объявил 2026-й годом единства народов России, а это самая главная для нас ценность, сказал руководитель региона. Ведь в республике в мире и согласии живут представители более ста национальностей.
Проповедь верховного муфтия России могли услышать и увидеть жители не только республики, но и всей страны. Трансляция праздничного богослужения была организована как на БСТ, так и на Первом канале.
Через 70 дней после разговения мусульмане начнут отмечать ещё один из двух главных священных праздников. Курбан-байрам в этом году приходится на 27 мая. До этого же времени верующим предстоит совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке и её окрестностях.