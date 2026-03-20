«Праздник единства»: мусульмане Башкирии отмечают Ураза-байрам

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам. Праздничные проповеди состоялись сегодня практическим во всех мечетях Башкортостана. В Уфимской соборной «Ляля-Тюльпан» её провел верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Сегодня, к слову, в свой день рождения в церемонии принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

30 дней от рассвета до заката они воздерживались от еды и питья. Это было время духовного очищения, молитв, совершения добрых дел, терпения и укрепления силы воли. И вот строгий пост позади, верующие собираются на праздничную молитву.

Я держу уразу третий год. Пришла случайно, подруга держала уразу, и с тех пор я, не прерывая, полный месяц держу. Очень нравится тем, что ты испытываешь терпение, ты очищаешься, меняешь сознание и приходишь ближе к Аллаху. Лиана Зарипова, жительница г. Уфы

Это месяц для нас – это праздник, это 30 дней пост. Это очень хорошо для нас. Раджа Мухамедшахид, студент БГМУ /Индия/

Как и всегда, в соборную мечеть «Ляля-Тюльпан» люди начали идти задолго до праздничного намаза. Ровно в 9 часов утра с проповедью к верующим обратился верховный муфтий – председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

И да будет благословенным в завершении Рамадана наш приход для праздничной благодарной молитвы. На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама. Талгат Таджуддин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России

Участие в службе принял и глава региона, который поздравил мусульман со священным праздником. Радий Хабиров подчеркнул, что Президент страны объявил 2026-й годом единства народов России, а это самая главная для нас ценность, сказал руководитель региона. Ведь в республике в мире и согласии живут представители более ста национальностей.

Это важнейший для нас праздник, я как мусульманин, конечно, не должен пропускать, и сегодня здесь собрались мусульмане, и это подтверждение, как многоуважаемый Талгат-хазрат говорит, это нашего единства, нашей сплочённости. Поэтому это самый важный праздник, который мы, конечно, пропускать не можем. Это светлые мысли, добрые дела, это оказание помощи тем, кто нуждается, это приведение в порядок каких-то своих мыслей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы едины и сплочённы все уверовавшие, даже на фронте наши защитники говорят: Бог один, Родина одна. Это праздник единства, мы прошли все испытания: и голодом, и испытаниями – всё прошли, готовы к труду и обороне. Талгат Таджуддин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России

Проповедь верховного муфтия России могли услышать и увидеть жители не только республики, но и всей страны. Трансляция праздничного богослужения была организована как на БСТ, так и на Первом канале.