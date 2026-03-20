Радий Хабиров ознакомился с ходом возведения мечети «Ар-Рахим»

Эта мечеть еще ни разу не собирала прихожан. Стройка, которая не останавливается, дает надежды: здесь еще раз прозвучит азан. В ближайшие месяцы в «Ар-Рахиме» завершат фасадные работы. Радий Хабиров сегодня ознакомился с ходом возведения соборной мечети.

Дорога в два десятилетия – стройка то замирала, то возобновлялась. И только нынешнее возрождение дает надежды: мечеть соберет прихожан. Две стороны уже полностью закрыты фасадом, оставшиеся планируют завершить в ближайшие месяцы. Строители заменили окна – за годы простоя они пришли в негодность, смонтировали кровлю и коронку купола. В планах – сдвиг улицы Коммунистической, перекладка сетей и расселение домов, без которых не получится завершить стилобатную часть.

Ход строительства мечети оценил Радий Хабиров. Сейчас на центральном куполе монтируют алюминиевые листы, параллельно идёт облицовка фасадов и установка новых витражей. В планах – определиться с архитектурной подсветкой, а внутреннюю часть решено сделать в светлых тонах, чтобы подчеркнуть простор.

Главное украшение собора – это надписи, выполненные в редком куфическом стиле: на куполе разместили 32 из 99 имён Аллаха, собранных из золотой и чёрной мозаики строгими геометрическими линиями. Аяты по периметру портала создавал каллиграф Артур Хаттат – автор одного из эталонных Коранов.