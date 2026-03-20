В Башкирии усилили весовой контроль на дорогах

В Башкортостане с наступлением весны усилили весовой контроль для большегрузов. Ежегодно в период таяния снега нагрузка на дороги становится критической – перегруженные фуры буквально разрушают асфальт. На республиканских дорогах дежурят передвижные пункты взвешивания. Как проходит контроль и что грозит нарушителям?
Весна – время серьёзных испытаний для дорог. Снег тает, грунт становится мягким, и асфальт начинает прогибаться под весом большегрузов. Если они при этом еще и перегружены, урон увеличивается в разы. Появляется не только колея, но и трещины с ямами. Чтобы минимизировать ущерб, на трассах работает весовой контроль.
Трасса М-5 – одна из транспортных артерий. Разница в весе между большегрузами может быть несколько десятков тонн. Благодаря весовому контролю скрыть лишнее не получится. И если вес превышает норму, начинается разговор уже не о тоннах, а о штрафах.
Мобильные пункты весового контроля разворачивают на самых оживленных участках: на трассах и дорогах, ведущих к карьерам и стройкам. Сотрудники Ространснадзора проверяют документы и отправляют машину на весы. Расчёт идет исходя из нагрузки на каждую ось фуры.
А вот нарушителю грозит штраф до 600 тысяч рублей. Суммы внушительные, поэтому выгоднее всё же соблюдать правила.
С 1 по 30 апреля в Башкортостане ограничат движение для большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения. В этот период допускается нагрузка на ось транспортного средства не более 6 тонн. А вот с 20 мая до конца лета при температуре выше 32 градусов движение для всех грузовиков под запретом.
Ситуацию с большегрузами на личном контроле держит глава республики. За последние годы власти усилили борьбу с нарушителями, штрафы от которых идут на возмещение ущерба. Только с пунктов весового контроля собрали почти 1 млрд рублей.
Ограничения движения не затрагивают большегрузы, перевозящие товары первой необходимости и еще ряда категорий транспортных средств. Как отмечают в Минтрансе, борьба с нарушителями – вопрос в том числе безопасности и комфорта всех автомобилистов.