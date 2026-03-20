В Уфе ищут живодёра, убившего дворового пса

В Уфе убили пса, который изменил жизнь целого многоквартирного дома. Рыжика – так назвали прибившегося в прошлом году пса местные жители – полюбили все: и дети, и взрослые. На время поиска дома для четвероногого прямо во дворе установили будку. За собакой ухаживали, вакцинировали, чипировали, кормили по расписанию. А он избавил дом от закладчиков и любителей выпить. Но на прошлой неделе кто-то жестоко расправился с псом. Собака умирала на глазах всего дома.

Рыжика решили самостоятельно доставить в ближайшую ветклинику. Но уже на подъезде к ней бьющейся в конвульсиях пёс затих. Сердце остановилось. Все признаки указывают на то, что собаку отравили изониазидом. Это противотуберкулёзный препарат, который на животных действует как яд. Мозг теряет контроль над мышцами, начинаются судороги, нарушается дыхание и работа сердца. У Рыжика оно остановилось, у остальных оказались разбиты.

Рыжик появился во дворе в прошлом году. Местные жители так полюбили доброго и ласкового пса, что даже установили ему красивую будку, зимой, чтобы не замёрз, подкладывали солому. Один беспородный пёс смог сплотить весь дом, сдружить соседей из разных подъездов и подарил им спокойствие, о котором они давно мечтали. Однажды даже не позволил злоумышленникам вскрыть машину одного из жильцов.

Рыжику надеялись найти хозяев. Назвать его безнадзорным было сложно. За ним следили и ухаживали так, как некоторые не за каждой домашней собакой.

Жители дома надеются, что живодёра найдут. Они уже обратились с заявлением в полицию.

Жильцы дома объявили вознаграждение за информацию, которая поможет установить личность злодея. Отравление произошло 9 марта в первой половине дня во дворе дома Гафури, 13/1. Скучая о Рыжике, дети слепили памятник из снега. Но долго он не простоял. Тогда малыши со своей детской непосредственностью придумали вариант, который не уничтожит ни солнце, ни дождь. В память о простом беспородном псе, который изменил жизнь всего двора.