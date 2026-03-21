В Башкирии спасатели добирались до горящего дома на воздушной подушке

В селе Павловка огнём охватило частный дом. Спасателям пришлось добираться до горящего строения по льду на воздушной подушке. Оборудование к дому специалисты доставили пешком, так как проезда не было. Воду к дому подавали с помощью мотопомп напрямую через водохранилище, пробурив отверстие во льду.