Бойцы из Башкирии отметили праздник Ураза-байрам в зоне СВО

В зоне СВО военнослужащие из Башкортостана отметили праздник Ураза-байрам. Накануне коллективная молитва прошла в мечети, которую уроженцы нашей республики построили своими руками. О том, как вера помогает бойцам разных национальностей не падать духом, – в нашем сюжете.
Пусть небольшая, но по-домашнему уютная мечеть – гордость батальона «Салавата Юлаева». Инициативу её строительства бойцы проявили сами. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал эту идею и помог ребятам стройматериалами.
На коллективный намаз собрались военнослужащие батальона «Салавата Юлаева». Не только мусульмане: поддержать своих боевых товарищей пришли и православные. Как дома, уроженцы многонациональной республики отмечают религиозные праздники все вместе.
Коллективную молитву провёл также боец батальона «Салавата Юлаева». Ещё на гражданке «Абдулла» отучился в медресе, но не ради того, чтобы стать муллой, а чтобы знать каноны ислама и жить по ним правильно.
Вера действительно помогает, и примеров много. По словам бойцов, в трудные минуты именно молитвы не раз спасали их от неминуемой гибели.
Окончание священного месяца Рамадан знаменует Ураза-байрам. И хотя на войне можно не держать пост, многие бойцы не отказались от этой традиции.
После коллективной молитвы бойцы, в том числе и из других подразделений, вместе приготовили праздничный обед: плов с бараниной, шурпа, чай из башкирских трав. Хоть ненадолго, но отвлеклись от боевых будней. Тем, кто не смог приехать, сослуживцы привезут порции прямо на передовую.
Мечеть, построенная бойцами батальона «Салавата Юлаева», теперь объединяет военнослужащих и из других башкирских подразделений. Каждый религиозный праздник они собираются здесь не только на коллективную молитву, но и чтобы просто увидеться и пообщаться со своими земляками. И неважно, какой ты национальности: на СВО – все братья.