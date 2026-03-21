Бойцы из Башкирии отметили праздник Ураза-байрам в зоне СВО

В зоне СВО военнослужащие из Башкортостана отметили праздник Ураза-байрам. Накануне коллективная молитва прошла в мечети, которую уроженцы нашей республики построили своими руками. О том, как вера помогает бойцам разных национальностей не падать духом, – в нашем сюжете.

Пусть небольшая, но по-домашнему уютная мечеть – гордость батальона «Салавата Юлаева». Инициативу её строительства бойцы проявили сами. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал эту идею и помог ребятам стройматериалами.

Вы сами видите, вокруг нас столько полков, не только Росгвардия, Министерство обороны. Мусульман много, и нас эта мечеть объединила. Очень много приезжают из других воинских частей: подтягиваются, приезжают. Мечеть не пустует, постоянно сюда приезжают братья.

Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии

На коллективный намаз собрались военнослужащие батальона «Салавата Юлаева». Не только мусульмане: поддержать своих боевых товарищей пришли и православные. Как дома, уроженцы многонациональной республики отмечают религиозные праздники все вместе.

Конечно, мы все праздники проводим вместе. Мы дружно живём, нет разногласий из-за религии – все верим в бога. Вера – это основа, важнее веры ничего нет, я считаю.

позывной «Гордей»

Коллективную молитву провёл также боец батальона «Салавата Юлаева». Ещё на гражданке «Абдулла» отучился в медресе, но не ради того, чтобы стать муллой, а чтобы знать каноны ислама и жить по ним правильно.

Как сказали люди, в окопе нет неверующих. Только за счёт веры держатся многие. Я сейчас только смысловой перевод озвучу, как сказал Всевышний Аллах в священном Коране: «Только упоминанием Аллаха успокаиваются сердца воистину».

позывной «Абдулла»
Вера действительно помогает, и примеров много. По словам бойцов, в трудные минуты именно молитвы не раз спасали их от неминуемой гибели.

31 декабря получил тяжёлое ранение. Благодаря Всевышнему остался жив. Всё ещё хожу. Вера помогает.

позывной «Асхат»

Вот что заметил: СВО способствует объединению. Все народы стали братскими. Вы заметили, что и христиане приехали. Это общий праздник. Бог один, но посланники разные.

позывной «Заман»

Окончание священного месяца Рамадан знаменует Ураза-байрам. И хотя на войне можно не держать пост, многие бойцы не отказались от этой традиции.

Дома не держал пост. На СВО с 2023 года, с 2024 года держу Уразу. В прошлом году после ранения тяжёлого не смог держать, а в этом году снова постился. Вначале было трудно пару дней, пить хотелось, а потом ощутил лёгкость. Сейчас чувствую себя хорошо, очистился духовно.

позывной «Борец»

После коллективной молитвы бойцы, в том числе и из других подразделений, вместе приготовили праздничный обед: плов с бараниной, шурпа, чай из башкирских трав. Хоть ненадолго, но отвлеклись от боевых будней. Тем, кто не смог приехать, сослуживцы привезут порции прямо на передовую.

Мечеть, построенная бойцами батальона «Салавата Юлаева», теперь объединяет военнослужащих и из других башкирских подразделений. Каждый религиозный праздник они собираются здесь не только на коллективную молитву, но и чтобы просто увидеться и пообщаться со своими земляками. И неважно, какой ты национальности: на СВО – все братья.

