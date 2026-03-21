Бойцы из Башкирии отметили праздник Ураза-байрам в зоне СВО

В зоне СВО военнослужащие из Башкортостана отметили праздник Ураза-байрам. Накануне коллективная молитва прошла в мечети, которую уроженцы нашей республики построили своими руками. О том, как вера помогает бойцам разных национальностей не падать духом, – в нашем сюжете.

Пусть небольшая, но по-домашнему уютная мечеть – гордость батальона «Салавата Юлаева». Инициативу её строительства бойцы проявили сами. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал эту идею и помог ребятам стройматериалами.

Вы сами видите, вокруг нас столько полков, не только Росгвардия, Министерство обороны. Мусульман много, и нас эта мечеть объединила. Очень много приезжают из других воинских частей: подтягиваются, приезжают. Мечеть не пустует, постоянно сюда приезжают братья. Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии

На коллективный намаз собрались военнослужащие батальона «Салавата Юлаева». Не только мусульмане: поддержать своих боевых товарищей пришли и православные. Как дома, уроженцы многонациональной республики отмечают религиозные праздники все вместе.

Конечно, мы все праздники проводим вместе. Мы дружно живём, нет разногласий из-за религии – все верим в бога. Вера – это основа, важнее веры ничего нет, я считаю. позывной «Гордей»

Коллективную молитву провёл также боец батальона «Салавата Юлаева». Ещё на гражданке «Абдулла» отучился в медресе, но не ради того, чтобы стать муллой, а чтобы знать каноны ислама и жить по ним правильно.

Как сказали люди, в окопе нет неверующих. Только за счёт веры держатся многие. Я сейчас только смысловой перевод озвучу, как сказал Всевышний Аллах в священном Коране: «Только упоминанием Аллаха успокаиваются сердца воистину». позывной «Абдулла»

Вера действительно помогает, и примеров много. По словам бойцов, в трудные минуты именно молитвы не раз спасали их от неминуемой гибели.

31 декабря получил тяжёлое ранение. Благодаря Всевышнему остался жив. Всё ещё хожу. Вера помогает. позывной «Асхат»

Вот что заметил: СВО способствует объединению. Все народы стали братскими. Вы заметили, что и христиане приехали. Это общий праздник. Бог один, но посланники разные. позывной «Заман»

Окончание священного месяца Рамадан знаменует Ураза-байрам. И хотя на войне можно не держать пост, многие бойцы не отказались от этой традиции.

Дома не держал пост. На СВО с 2023 года, с 2024 года держу Уразу. В прошлом году после ранения тяжёлого не смог держать, а в этом году снова постился. Вначале было трудно пару дней, пить хотелось, а потом ощутил лёгкость. Сейчас чувствую себя хорошо, очистился духовно. позывной «Борец»

После коллективной молитвы бойцы, в том числе и из других подразделений, вместе приготовили праздничный обед: плов с бараниной, шурпа, чай из башкирских трав. Хоть ненадолго, но отвлеклись от боевых будней. Тем, кто не смог приехать, сослуживцы привезут порции прямо на передовую.