В Уфе 73 подростка получили знак «Юный Ворошиловский стрелок»

В Уфе возрождают традиции меткого боя. Десятки кадетов и школьников со всей республики получили значки ДОСААФ России «Юный Ворошиловский стрелок». Знак отличия ведёт свою историю ещё с тридцатых годов прошлого века. Сегодня это звание снова стало престижным и даже даёт небольшое преимущество при поступлении в вузы.

Торжественная церемония в Уфе собрала лучших из лучших – тех, кто не просто умеет обращаться с оружием, а делает это мастерски. 73 юных жителя Башкортостана пополнили ряды «Ворошиловских стрелков» XXI века. На вручение подростки приехали из разных уголков республики, и каждый из них прошёл серьёзный отбор.

Массовое движение «Ворошиловский стрелок» зародилось в 1930-е годы в СССР. Тысячи советских подростков овладевали снайперским мастерством в тирах Осоавиахима. Эти юные патриоты учились меткой стрельбе задолго до войны, а когда грянула Великая Отечественная, именно они стали костяком снайперского движения, приближая победу.

Для студента первого курса Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники Роберта Валиева получение значка стало неожиданным и приятным сюрпризом. Увлечение оружием и стрельбой осталось у него ещё со школьной скамьи, где он виртуозно разбирал автомат и обыгрывал сверстников на соревнованиях.

Разделили эту радость и школьницы из Гафурийского района. Для Алии Хамзиной путь к знаку оказался по-настоящему дальним – от республиканских стартов до Всероссийского финала в Анапе. И результат того стоил: командный зачёт принёс ей и её товарищам почётное второе место.