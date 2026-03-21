Жителям Башкирии рассказали о работе службы профилактики отказов от новорождённых

В Уфе работает городская служба профилактики отказов от новорождённых детей. Цель службы – помочь женщинам и доказать, что даже незапланированная беременность и сложная жизненная ситуация – не повод отказываться от малыша. О том, как поддерживают молодых мам, – в нашем сюжете.

Стеллаж в этом кабинете никогда не пустует, но вместо документов или предметов интерьера полки до потолка заполнены детским питанием, подгузниками, пустышками, шампунями, одеждой – всем, что может понадобиться в уходе за новорождённым.

В дальнейшем вся эта продукция попадёт в руки мамам, которые из-за ряда причин с таким статусом соглашаться не желают, а точнее – хотят отказаться от своих новорождённых детей. Основными мотивами такого поступка являются депрессия, финансовые трудности, незапланированная беременность, отсутствие жилья и поддержки со стороны родственников, врождённые патологии у детей. Каждая история – индивидуальна, – говорят эксперты, а значит, и к каждой женщине требуется свой подход. Цель одна – доказать, что быть матерью – это великий дар.

Только в прошлом году благодаря работе службы профилактики отказов от новорождённых детей 13 малышей остались с родными мамами. Причём задача ведомства – это не просто воспитательная беседа с женщиной, а реальная помощь. Специалисты изучают проблемы семьи, работают с ближайшим окружением, при необходимости содействуют в оформлении документов, также помогают с покупкой кроватки, коляски и всего необходимого на первое время. В роддом или перинатальный центр работники службы выезжают практически сразу, как из Управления опеки и попечительства поступает информация об отказе.

Не осудить, а помочь сделать верный выбор – вот главное правило в работе с матерями, что желают отказаться от ребёнка. Комплексную социальную поддержку женщинам в сложной ситуации оказывают и в ресурсном центре «Семья».