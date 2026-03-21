В Уфе стартовал X конкурс-фестиваль «Театральная весна»

В Уфе началась «Театральная весна». В столице республики фестиваль проходит уже в десятый раз. Он объединяет творческие коллективы региона, ведущих мастеров сцены и широкую зрительскую аудиторию. Стартовал форум в Башкирском театре кукол с премьеры спектакля «Руслан и Людмила». Оценили его не только зрители, но и специалисты из Уфы, Москвы и Казани.
Всего экспертному совету предстоит оценить 13 спектаклей. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и профессиональные лаборатории. Они будут включать занятия по сценической речи, маркетингу, продажам и применению современных технологий в театре. Поделятся своим профессиональным опытом и приглашенные гости.