В Уфе завершился фестиваль балетного искусства им. Рудольфа Нуреева

В Уфе завершился XXVI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Это один из авторитетных балетных форумов. Он проводится с 1993 года и получил широкую известность как в России, так и за рубежом. На полторы недели Уфа стала гостеприимным домом для выдающихся артистов балета.

Международный фестиваль балетного искусства, или как его ещё называют, Нуреевский фестиваль, традиционно собрал звёзд балета. Каждый раз это уникальная возможность насладиться выступлениями артистов, к которым в Москве и Петербурге выстраивается очередь. На уфимской сцене выступают представители Мариинского, Большого, а также других театров России и Казахстана. В Уфу они приехали в знак уважения Рудольфу Нурееву и к Родине его таланта.

Именно на сцене Башоперы 6-летний мальчик впервые видит балет. Постановка «Журавлиная песнь» поражает ребёнка. Через 20 лет имя этого впечатлительного мальчугана будет знать весь мир. В 1993 году, после смерти Рудольфа Нуреева, в Уфу приезжает с гастролями его друг, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Именно он со сцены и предложил учредить Нуреевский фестиваль.

Гала-концерт открылся сценой из последнего спектакля, поставленного Юрием Григоровичем в башкирском театре – «Раймонда». Всего же в репертуаре Башоперы сейчас восемь его постановок.

Партнером Анфисы Ощепковой стал Марчелло Пелицциони, но едва ли в нём можно узнать итальянца. Артист ещё подростком переехал в Россию, чтобы посвятить себя балету.

Перед уфимской публикой выступил и солист «Астана Опера» Диас Курмангазы. Казахский артист уже не в первый раз становится участником фестиваля.