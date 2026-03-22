Весна возвращает зиму: в Башкирии ударят 12-градусные морозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз на два дня.
Сегодня, 22 марта, существенных осадков в республике не ожидается. Ветер будет умеренным, западного направления. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7°С, местами прогнозируется резкое похолодание до -12°С. Днем воздух прогреется до +3, +8°С, а в горных районах будет до +13°С.
В понедельник, 23 марта, характер погоды не изменится. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер сохранит западное направление. Ночью температура воздуха составит от -2 до -12°С, днем – от +3 до +13°С.