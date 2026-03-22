Массовые проверки водителей стартовали на двух трассах Башкирии

Сегодня, 22 марта, массовые проверки водителей проводятся на 19 и 135 км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург, а также на 1307 и 1495 км автодороги М5 «Урал».

Как сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов, в рамках тактики «сплошных» проверок сотрудники полиции останавливают все транспортные средства подряд на заранее определенных безопасных участках дороги.

Мероприятия направлены на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, а также контроль за соблюдением правил перевозки детей.