Смертельный удар о дерево: в ДТП в Башкирии погибли два пассажира

В Дюртюлинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительной информации, авария случилась в ночь на 22 марта на трассе Дюртюли – Нефтекамск, недалеко от села Новобиктово. Молодой человек 19 лет, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В машине также находились двое пассажиров – мужчины 36 и 50 лет. Оба скончались на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.