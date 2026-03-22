В Уфимском районе спасают 11-летнюю «девочку-маугли»

В Уфимском районе возбуждено уголовное дело после публикации в соцсетях о нарушении прав детей в многодетной семье. Как сообщили в СУ СКР по РБ, мать ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Выяснилось, что младшая 11-летняя девочка не имеет документов, официально нигде не зарегистрирована и не ходит в школу.

Соседи рассказали, что дети фактически предоставлены сами себе и живут в антисанитарных условиях. При этом должностные лица, которые должны следить за благополучием несовершеннолетних, никаких мер не принимали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет уделено действиям или бездействию сотрудников органов профилактики, ответственных за контроль за условиями жизни и воспитания детей в этой семье.