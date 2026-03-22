Более 1700 нарушений ПДД выявлено в Башкирии за сутки

За сутки сотрудники Госавтоинспекции республики зафиксировали более 1700 нарушений ПДД. От управления отстранили 39 нетрезвых водителей, пятеро из которых попались на пьяной езде повторно.

Кроме того, инспекторы ДПС составили 75 протоколов за неправильную перевозку детей, 27 – за выезд на встречную полосу и 9 – за вождение автомобиля без прав.

Если вы видите, что за руль садится пьяный водитель, сообщите об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.