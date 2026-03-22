Более 1700 нарушений ПДД выявлено в Башкирии за сутки

За сутки сотрудники Госавтоинспекции республики зафиксировали более 1700 нарушений ПДД. От управления отстранили 39 нетрезвых водителей, пятеро из которых попались на пьяной езде повторно.

Фото №1 - Более 1700 нарушений ПДД выявлено в Башкирии за сутки

Кроме того, инспекторы ДПС составили 75 протоколов за неправильную перевозку детей, 27 – за выезд на встречную полосу и 9 – за вождение автомобиля без прав.

Если вы видите, что за руль садится пьяный водитель, сообщите об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.

Фото: ГАИ РБ.

