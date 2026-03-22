Пожар в Башкирии унес жизнь 57-летней женщины

Сегодня утром, 22 марта, в Бирске произошел пожар. Огнем уничтожен бревенчатый дом размером 7х8 м. В ходе разбора места пожара обнаружено тело женщины 1969 года рождения.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
В связи с трагедией спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
– не курите в постели;
– используйте глубокие и устойчивые пепельницы;
– не выбрасывайте непотушенные окурки в мусорные ведра или с балкона;
– не курите вблизи легковоспламеняющихся предметов;
– следите, чтобы дети не имели доступа к сигаретам и зажигалкам;
– установите дома автономный пожарный извещатель для раннего обнаружения возгорания.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.