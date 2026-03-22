В Башкирии начались взрывные работы на реках

В преддверии весеннего половодья в Башкирии начались превентивные работы по разрушению льда на реках. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, одна из главных задач – не допустить образования ледовых заторов, которые могут привести к резкому подъему уровня воды.

На этой неделе военные взрывники совместно со спасателями провели подрывы на реке Инзер в Архангельском и Белорецком районах.

В ближайшие дни работы продолжатся. Взрывы льда запланированы на реке Ай в Дуванском и Мечетлинском районах, а также на реке Юрюзань в Салаватском районе.