«Светлые мысли и добрые дела»: как жители Башкирии отпраздновали Ураза-байрам

Неделя выдалась короткой и знаковой для мусульман всего мира. Они отметили Ураза-байрам, знаменующий завершение строго поста. Праздничные проповеди состоялись практически во всех мечетях Башкортостана. Верующих поздравили верховный муфтий России Талгат Таджуддин и Глава Башкортостана. Ураза-байрам отметили и военнослужащие в зоне СВО. О том, как прошёл один из двух главных священных праздников в Исламе, – в нашем сюжете.
30 дней от рассвета до заката они воздерживались от еды и питья, очищаясь не только физически, но и духовно. Это было время молитв, совершения добрых дел и укрепления силы воли. И вот строгий пост позади.
Как и всегда, главный праздничный намаз прошел в соборной мечети «Ляля-Тюльпан». Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин от имени старейшего Духовного управления страны поздравил соотечественников со светлым праздником.
Участие в службе принял и глава региона, который поздравил мусульман со священным праздником. Радий Хабиров подчеркнул, что Президент страны объявил 2026-й Годом единства народов России, а это самая главная для нас ценность, сказал руководитель региона. Ведь в республике в мире и согласии живут представители более ста национальностей.
Встав в один ряд с братьями по вере, обратиться к Всевышнему в этот день смогли и наши земляки, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Коллективная молитва прошла в мечети, которую жители нашей республики построили своими руками. Инициативу возведения проявили бойцы. Глава республики поддержал и помог решить вопрос со стройматериалами.
На праздничное богослужение в зоне СВО собрались военнослужащие батальона Салавата Юлаева. Кстати, не только мусульмане. Поддержать своих боевых товарищей пришли и православные. Как дома, уроженцы многонациональной республики отмечают религиозные праздники вместе.
Когда-то и с минаретов этой мечети должны разнестись на всю округу звуки азана, призывающего на праздничную молитву. В день Ураза-байрама глава республики ознакомился с ходом строительства в Уфе соборной мечети «Ар-Рахим».
Дорога длиной в два десятилетия – стройка то замирала, то возобновлялась. И только нынешнее возрождение дает надежды: мечеть соберет прихожан. Две стороны фасада уже полностью облицованы, оставшиеся планируют завершить в ближайшие месяцы.
Через 70 дней после разговения мусульмане начнут отмечать ещё один из двух главных священных праздников. Курбан-байрам в этом году приходится на 27 мая. До этого же времени верующим предстоит совершить хадж – паломничество к святыням Ислама в Мекке и её окрестностях.