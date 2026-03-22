«Светлые мысли и добрые дела»: как жители Башкирии отпраздновали Ураза-байрам

Неделя выдалась короткой и знаковой для мусульман всего мира. Они отметили Ураза-байрам, знаменующий завершение строго поста. Праздничные проповеди состоялись практически во всех мечетях Башкортостана. Верующих поздравили верховный муфтий России Талгат Таджуддин и Глава Башкортостана. Ураза-байрам отметили и военнослужащие в зоне СВО. О том, как прошёл один из двух главных священных праздников в Исламе, – в нашем сюжете.

30 дней от рассвета до заката они воздерживались от еды и питья, очищаясь не только физически, но и духовно. Это было время молитв, совершения добрых дел и укрепления силы воли. И вот строгий пост позади.

Я держу уразу третий год. Пришла случайно, подруга держала уразу, и с тех пор я, не прерывая, полный месяц держу. Очень нравится тем, что ты испытываешь терпение, ты очищаешься, меняешь сознание и приходишь ближе к Аллаху.

Лиана Зарипова, жительница г. Уфы

Это месяц для нас – это праздник, это 30 дней пост. Это очень хорошо для нас.

Раджа Мухамедшахид, студент БГМУ /Индия/
Как и всегда, главный праздничный намаз прошел в соборной мечети «Ляля-Тюльпан». Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин от имени старейшего Духовного управления страны поздравил соотечественников со светлым праздником.

И да будет благословенным в завершении Рамадана наш приход для праздничной благодарной молитвы. На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама.

Талгат Таджуддин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России

Участие в службе принял и глава региона, который поздравил мусульман со священным праздником. Радий Хабиров подчеркнул, что Президент страны объявил 2026-й Годом единства народов России, а это самая главная для нас ценность, сказал руководитель региона. Ведь в республике в мире и согласии живут представители более ста национальностей.

Это важнейший для нас праздник, я как мусульманин, конечно, не должен пропускать, и сегодня здесь собрались мусульмане, и это подтверждение, как многоуважаемый Талгат-хазрат говорит, это нашего единства, нашей сплочённости. Поэтому это самый важный праздник, который мы, конечно, пропускать не можем. Это светлые мысли, добрые дела, это оказание помощи тем, кто нуждается, это приведение в порядок каких-то своих мыслей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мы едины и сплочённы – все уверовавшие, даже на фронте наши защитники говорят: Бог один, Родина одна. Это праздник единства, мы прошли все испытания: и голодом, и испытаниями – всё прошли, готовы к труду и обороне.

Талгат Таджуддин, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России

Встав в один ряд с братьями по вере, обратиться к Всевышнему в этот день смогли и наши земляки, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Коллективная молитва прошла в мечети, которую жители нашей республики построили своими руками. Инициативу возведения проявили бойцы. Глава республики поддержал и помог решить вопрос со стройматериалами.

Вы сами видите, вокруг нас столько полков, не только Росгвардия, Министерство обороны. Мусульман много, и нас эта мечеть объединила. Очень много приезжают из других воинских частей: подтягиваются, приезжают. Мечеть не пустует, постоянно сюда приезжают братья.

Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии
На праздничное богослужение в зоне СВО собрались военнослужащие батальона Салавата Юлаева. Кстати, не только мусульмане. Поддержать своих боевых товарищей пришли и православные. Как дома, уроженцы многонациональной республики отмечают религиозные праздники вместе.

Конечно, мы все праздники проводим вместе. Мы дружно живём, нет разногласий из-за религии – все верим в Бога. Вера – это основа, важнее веры ничего нет, я считаю.

позывной «Гордей»

Когда-то и с минаретов этой мечети должны разнестись на всю округу звуки азана, призывающего на праздничную молитву. В день Ураза-байрама глава республики ознакомился с ходом строительства в Уфе соборной мечети «Ар-Рахим».

Мы эту стройку с мёртвой точки сдвинули, мы сейчас будем уже определять пусковые комплексы, то есть понятно, что работы тут ещё на года предстоит, но уже определённый зал достаточно большой – мы уже можем запустить там более-менее год-два. Ну и в целом вот пришли посмотреть, как фасады уже делаются, ребята хотят ко Дню города фасады все закончить, архитектурную подсветку, чтобы город был красивый.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Дорога длиной в два десятилетия – стройка то замирала, то возобновлялась. И только нынешнее возрождение дает надежды: мечеть соберет прихожан. Две стороны фасада уже полностью облицованы, оставшиеся планируют завершить в ближайшие месяцы.

Через 70 дней после разговения мусульмане начнут отмечать ещё один из двух главных священных праздников. Курбан-байрам в этом году приходится на 27 мая. До этого же времени верующим предстоит совершить хадж – паломничество к святыням Ислама в Мекке и её окрестностях.

