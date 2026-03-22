В Башкирии стартовал сезон ямочного ремонта

Снег сошёл, а вместе с ним в некоторых местах и асфальт. Дорожные службы вышли на устранения дефектов. А у жителей есть возможность помочь – фиксировать ямы и отправлять их через специальный электронный сервис. Параллельно усиливают весовой контроль – именно перегруженные большегрузы весной становятся главными разрушителями асфальта.
Ямы на дорогах – тема, может, и заезженная, но одна из самых острых. Неспроста сезон ремонта, который открывается по весне, приковывает к себе столь пристальное внимание. В Уфе дорожные службы уже вышли на маршруты. Рабочие фиксируют дефекты, замеряют глубину и площадь повреждений, чтобы понять: нужна ямочная заплатка или придётся вскрывать целый участок.
Как уверяют чиновники, в борьбе за качественные дороги помочь могут и сами жители. Заметили опасную яму – сфотографировали и отправили на специальный сервис с указанием адреса. Информация поступает напрямую в дорожные службы.
Перепады температур и обильное таяние снега – причина, скорее, вспомогательная. Главный разрушитель асфальта весной – перегруженный транспорт. Когда грунт становится мягким, многотонные фуры продавливают покрытие, оставляя после себя колейность и выбоины. Именно поэтому параллельно с ямочным ремонтом в регионе усиливают весовой контроль.
Трасса М-5 – одна из транспортных артерий. Разница в весе между большегрузами может быть несколько десятков тонн. Благодаря весовому контролю скрыть лишнее не получится. И если вес превышает норму, начинается разговор уже не о тоннах, а о штрафах. Нарушителю грозит штраф – до 600 тысяч рублей. Суммы внушительные, поэтому выгоднее всё же соблюдать правила.
Мобильные пункты весового контроля разворачивают на самых оживленных участках. Сотрудники Ространснадзора проверяют документы и отправляют машину на весы. Расчёт идет исходя из нагрузки на каждую ось фуры.
С 1 по 30 апреля в Башкортостане ограничат движение для большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения. В этот период допускается нагрузка на ось транспортного средства не более 6 тонн. А вот с 20 мая до конца лета при температуре выше 32 градусов движение для всех грузовиков под запретом.
За последние годы власти усилили борьбу с нарушителями. Ситуацию с большегрузами на личном контроле держит глава республики. На прямой линии он рассказал о результатах такой работы: собранные штрафы идут на возмещение ущерба. Только с пунктов весового контроля в прошлом году собрали почти 1 млрд рублей.
Тем временем специалисты продолжают инспектировать дороги, оцифровывая ямы для их дальнейшего устранения. Ну а более масштабные работы начнутся чуть позже – с апреля, когда запустят асфальтобетонные заводы.