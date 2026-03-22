В Башкирии стартовал сезон ямочного ремонта

Снег сошёл, а вместе с ним в некоторых местах и асфальт. Дорожные службы вышли на устранения дефектов. А у жителей есть возможность помочь – фиксировать ямы и отправлять их через специальный электронный сервис. Параллельно усиливают весовой контроль – именно перегруженные большегрузы весной становятся главными разрушителями асфальта.

Ямы на дорогах – тема, может, и заезженная, но одна из самых острых. Неспроста сезон ремонта, который открывается по весне, приковывает к себе столь пристальное внимание. В Уфе дорожные службы уже вышли на маршруты. Рабочие фиксируют дефекты, замеряют глубину и площадь повреждений, чтобы понять: нужна ямочная заплатка или придётся вскрывать целый участок.

Как уверяют чиновники, в борьбе за качественные дороги помочь могут и сами жители. Заметили опасную яму – сфотографировали и отправили на специальный сервис с указанием адреса. Информация поступает напрямую в дорожные службы.

Перепады температур и обильное таяние снега – причина, скорее, вспомогательная. Главный разрушитель асфальта весной – перегруженный транспорт. Когда грунт становится мягким, многотонные фуры продавливают покрытие, оставляя после себя колейность и выбоины. Именно поэтому параллельно с ямочным ремонтом в регионе усиливают весовой контроль.

Трасса М-5 – одна из транспортных артерий. Разница в весе между большегрузами может быть несколько десятков тонн. Благодаря весовому контролю скрыть лишнее не получится. И если вес превышает норму, начинается разговор уже не о тоннах, а о штрафах. Нарушителю грозит штраф – до 600 тысяч рублей. Суммы внушительные, поэтому выгоднее всё же соблюдать правила.

Задача весового контроля – остановить разрушение ещё до того, как появятся новые ямы. Вадим Душанбаев, государственный инспектор территориального Управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан

Мобильные пункты весового контроля разворачивают на самых оживленных участках. Сотрудники Ространснадзора проверяют документы и отправляют машину на весы. Расчёт идет исходя из нагрузки на каждую ось фуры.

С 1 по 30 апреля в Башкортостане ограничат движение для большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения. В этот период допускается нагрузка на ось транспортного средства не более 6 тонн. А вот с 20 мая до конца лета при температуре выше 32 градусов движение для всех грузовиков под запретом.

За последние годы власти усилили борьбу с нарушителями. Ситуацию с большегрузами на личном контроле держит глава республики. На прямой линии он рассказал о результатах такой работы: собранные штрафы идут на возмещение ущерба. Только с пунктов весового контроля в прошлом году собрали почти 1 млрд рублей.

Те деньги, которые мы собираем через штрафы, отправляем на ремонт дорог. У нас нет цели измучить людей штрафами. Если ездить без нарушений, штрафов не будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан