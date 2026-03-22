Правительство России присвоило Сибаю статус моногорода

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь в республике моногородов стало семь. В перечень также входят Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Учалы и Нефтекамск. Особый правовой режим присваивают населенным пунктам, экономика которых критически зависит от одного или нескольких родственных градообразующих предприятий. Какое право получают моногорода и какие меры поддержки предусмотрены?
Из-за огромных размеров Сибайский карьер кажется бездонным, что неудивительно – один из самых глубоких в мире и второй по величине в России. Воронка уходит вглубь на 500 метров, а вот диаметр – почти два километра. Горно-обогатительный комбинат законсервировали в 2019 году из-за вынужденного подтопления, когда запасы руды истощились и в карьере произошло самовозгорание серы. Сотни людей остались без работы. Но в прошлом году у ГОКа появились новые собственники.
Работы по возрождению комбината планируют завершить к 2028 году. Но статус моногорода даёт Сибаю право на господдержку уже сейчас, открывая перспективы не только в рамках градообразующего предприятия.
Такие города получают право на государственную поддержку. Помимо льгот для бизнеса, создаются территории опережающего развития с особым правовым режимом. Привлекают инвестиции, ускоряют развитие экономики и улучшают уровень жизни населения. Для инвесторов предусмотрены существенные налоговые льготы и пониженные социальные взносы.
И у каждого из остальных моногородов – своя история. Еще в 2014 году такой статус получили сразу шесть муниципалитетов республики. Один из них – Кумертау, который первым в Башкортостане стал территорией опережающего социально экономического развития. Этот инструмент как раз и призван диверсифицировать экономику, то есть снизить зависимость только от одного предприятия. Итог – в состав ТОСЭР уже вошли 37 резидентов. Один из масштабных проектов – маслоэкстракционный завод.
Так и в других городах. В Белебее градообразующий «Автонормаль» выпускает крепёж для всей автомобильной промышленности страны. ТОСЭР здесь заработала чуть позже, но резиденты уже открывают производства бумажной продукции, металлоконструкций, пластмассовых изделий. Благовещенск долгие годы жил за счёт арматурного завода. Сегодня здесь около 30 резидентов с проектами на десятки миллиардов рублей. Город превращается в современный логистический узел. Белорецк – старейший металлургический центр. Резидент вложит 10 млрд рублей в строительство инновационного завода по переработке железнорудного концентрата в гранулированный чугун. А вот Нефтекамск – самый крупный моногород республики. Почти 140 тысяч человек. Стоит ли говорить о «НЕФАЗе», выпускающем автобусы на шасси «КамАЗа». Список замыкают Учалы. Город горняков, где всё держится на Горнообогатительном комбинате – одном из крупнейших производителей медного и цинкового концентрата в стране.
Для республики каждый новый моногород – это больше чем строчка в федеральном реестре. Башкортостан закрепляет за собой статус региона, который умеет работать со сложными экономическими территориями. Здесь не просто сохраняют производства – их перезапускают и выводят на новый уровень. А значит, у людей появляется выбор: не уезжать в поисках работы, а оставаться дома и развивать свой город.