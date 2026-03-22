Правительство России присвоило Сибаю статус моногорода

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь в республике моногородов стало семь. В перечень также входят Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Учалы и Нефтекамск. Особый правовой режим присваивают населенным пунктам, экономика которых критически зависит от одного или нескольких родственных градообразующих предприятий. Какое право получают моногорода и какие меры поддержки предусмотрены?

Из-за огромных размеров Сибайский карьер кажется бездонным, что неудивительно – один из самых глубоких в мире и второй по величине в России. Воронка уходит вглубь на 500 метров, а вот диаметр – почти два километра. Горно-обогатительный комбинат законсервировали в 2019 году из-за вынужденного подтопления, когда запасы руды истощились и в карьере произошло самовозгорание серы. Сотни людей остались без работы. Но в прошлом году у ГОКа появились новые собственники.

Компания зашла туда, новый собственник есть. Подчеркиваю: эффективный собственник. Мы с ним обсудили все социальные вопросы, что немаловажно. Там уже в эту компанию переходят люди, в том числе вахтовики переходят туда, которые сейчас на Дальнем Востоке работают. Вот эта такая болючая точка, которая была, потому что предприятие бездействовало. Мы его запустили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Работы по возрождению комбината планируют завершить к 2028 году. Но статус моногорода даёт Сибаю право на господдержку уже сейчас, открывая перспективы не только в рамках градообразующего предприятия.

В 2018 году Сибай, Агидель и Межгорье приравняли на региональном уровне к моногородам. А с 2026 года Правительство РФ присвоило городу Сибай статус моногорода. Это даёт право на льготные кредиты, субсидии и помощь в развитии инфраструктуры, чтобы снизить зависимость от одного производства и создать новые рабочие места.

Вазир Султанов, заместитель главы администрации г. Сибай по экономике, инвестициям, предпринимательству и туризму

Такие города получают право на государственную поддержку. Помимо льгот для бизнеса, создаются территории опережающего развития с особым правовым режимом. Привлекают инвестиции, ускоряют развитие экономики и улучшают уровень жизни населения. Для инвесторов предусмотрены существенные налоговые льготы и пониженные социальные взносы.

Фото №1 - Правительство России присвоило Сибаю статус моногорода

Сибай действительно становится уютным, ухоженным. Он стал хорошей площадкой, которая притягивает в город партнеров и инвесторов. И в этом, кстати, огромную роль играет наш инвестиционный сабантуй «Зауралье». Взять хотя бы последние годы: отремонтировали городской дом культуры, активно ремонтируются больницы и школы, благоустраиваются дворы и общественные пространства.

Энже Ахмадуллина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

И у каждого из остальных моногородов – своя история. Еще в 2014 году такой статус получили сразу шесть муниципалитетов республики. Один из них – Кумертау, который первым в Башкортостане стал территорией опережающего социально экономического развития. Этот инструмент как раз и призван диверсифицировать экономику, то есть снизить зависимость только от одного предприятия. Итог – в состав ТОСЭР уже вошли 37 резидентов. Один из масштабных проектов – маслоэкстракционный завод.

Кумертау не сдает своих позиций среди других ТОР республики, оставаясь лидером как по количеству созданных рабочих мест, так и по объёму инвестиций. Объём выручки нарастающим итогом составляет более 185 миллиардов рублей, объем инвестиций – в 5,5 миллиарда рублей, а количество созданных рабочих мест составляет 2182 единицы.

Ева Зюзякина, заместитель главы администрации г. Кумертау по вопросам развития предпринимательства

Так и в других городах. В Белебее градообразующий «Автонормаль» выпускает крепёж для всей автомобильной промышленности страны. ТОСЭР здесь заработала чуть позже, но резиденты уже открывают производства бумажной продукции, металлоконструкций, пластмассовых изделий. Благовещенск долгие годы жил за счёт арматурного завода. Сегодня здесь около 30 резидентов с проектами на десятки миллиардов рублей. Город превращается в современный логистический узел. Белорецк – старейший металлургический центр. Резидент вложит 10 млрд рублей в строительство инновационного завода по переработке железнорудного концентрата в гранулированный чугун. А вот Нефтекамск – самый крупный моногород республики. Почти 140 тысяч человек. Стоит ли говорить о «НЕФАЗе», выпускающем автобусы на шасси «КамАЗа». Список замыкают Учалы. Город горняков, где всё держится на Горнообогатительном комбинате – одном из крупнейших производителей медного и цинкового концентрата в стране.

Для республики каждый новый моногород – это больше чем строчка в федеральном реестре. Башкортостан закрепляет за собой статус региона, который умеет работать со сложными экономическими территориями. Здесь не просто сохраняют производства – их перезапускают и выводят на новый уровень. А значит, у людей появляется выбор: не уезжать в поисках работы, а оставаться дома и развивать свой город.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии