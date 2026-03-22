Новые соглашения и производства: в Башкирии прошел Агропромышленный форум

В Башкортостане на неделе открылись сразу три ключевых объекта агросектора республики. Это убойный цех в Мелеузовском и два молочных комплекса в Дуванском и Стерлитамакском районах. Открытие производств состоялось в рамках Агропромышленного форума и международной выставки, которые прошли в Уфе. Кроме того, состоялось подписание соглашения о создании в регионе машинно-технологической компании, которая сделает современную технику доступнее для сельхозпроизводителей.

Молочно-товарная ферма в Стерлитамакском районе – настоящий гигант. Она рассчитана на содержание 3,5 тыс. дойных коров, а ее годовая мощность достигнет 40 тысяч тонн молока. Инвестиции в проект превысили 6 миллиардов рублей. В комплексе применяются передовые инженерные решения и элементы искусственного интеллекта, что делает его одним из самых современных в России.

На данный момент продолжается возведение корпусов для выращивания молодняка, но основная часть объекта уже действует. Проект реализуется с 2022 года и является приоритетным для республики. Такой же статус у молочного комплекса в Дуванском районе. Современный коровник на 576 голов дойного стада начал работу в январе – на его строительство направлено более 200 миллионов рублей. Объект стал частью масштабного инвестпроекта. В планах до конца года завершить возведение фермы, рассчитанной на 1200 коров. Комплекс растет, усиливая молочный потенциал региона.

Третий объект агросектора, который открыл двери, – убойный цех в Мелеузовском районе с полным циклом переработки. Объем вложений – 150 миллионов рублей. Производственная мощность достигнет 10 тысяч голов КРС в год. Параллельно ведется проектирование следующей очереди – цеха глубокой переработки мяса. Убой будут вести по технологии халяль, что расширит рынки сбыта продукции.

Еще в Башкортостане появится новая машинно-технологическая компания. Соглашение об этом было подписано с компанией «Росагролизинг». Запуск МТК запланирован уже на этот год, она поможет аграриям оперативно привлекать современную технику для полевых работ без необходимости содержать собственный парк машин. Это будет комплексное сопровождение, что называется, под ключ.

Республика намерена субсидировать такие услуги для хозяйств. За время сотрудничества с лизинговой компанией в регионе стало больше на 5,5 тыс. единиц техники. В целом же Башкортостан входит в число лидеров по стране в части обновления автопарка.

Агропромышленный форум собрал участников из 37 регионов России, а также гостей из Беларуси и Китая. Не просто чтобы продемонстрировать достижения, но и найти новые точки роста.