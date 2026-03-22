В Башкирию привезут еще девять белорусских зубров

Из Беларуси в Башкортостан в следующем году привезут еще девять зубров благодаря президентскому гранту в 10 миллионов рублей. Уже несколько лет в регионе реализуют экологический проект по инициативе Радия Хабирова совместно с Беларусью. Для его реализации выбрали территорию Кугарчинского района, а конкретно – природный парк «Мурадымовское ущелье». Главная цель – увеличить численность диких животных к 2030 году до 50. Эксперты и ветеринары отмечают, что они хорошо приживаются в республике, выстроена система по их адаптации в горах южной части Башкортостана. Тем более регион – единственный в России, где зубры живут в естественной среде.
Несколько километров на снегоходе по сугробам через дикие леса и реки, чтобы вживую увидеть тех, кто когда-то обитал на южном Урале свыше 10 тысяч лет назад. В демонстрационной зоне за забором обитают четыре зубра. Приём пищи – строго утром и вечером.
Уже три года, как Юлдус Вахитов тесно взаимодействует с зубрами. Он лично подаёт корм и следит за состоянием их здоровья. Говорит, что животные за весь период уже привыкли к работникам природного парка и не боятся подходить близко. А вот при виде съёмочной группы осторожничают и обходят стороной.
Четырём особям, которые находятся под наблюдением, с начала оттепели добавили в рацион и другое лакомство. Также на трапезу весной им подают ветки из черёмухи и ивы. Они помогают восполнить в организме животных такие важные микроэлементы, как железо, цинк, то есть то, чего не хватает зимой.
Всего на территории Мурадымовского ущелья сейчас обитают 25 зубров. Их привезли из белорусского национального парка «Беловежская пуща». Проект реализуют с 2023-го. За эти годы на Южном Урале животные уже успели дать потомство – на свет появились восемь телят. Ученые совместно с коллегами из союзного государства внимательно следят за каждым животным. Отмечают, что они успешно проходят акклиматизацию и чувствуют себя уверенно в условиях дикой природы Башкортостана в отличие от европейской территории страны.
Огромное внимание увеличению популяции зубров в регионе уделяет лично Глава Башкортостана. Радий Хабиров считает, что этот научный проект поможет разнообразить природу республики, а также восстановить баланс, так как в начале прошлого века дикие животные оказались на грани исчезновения.
По плану в Мурадымовское ущелье в начале 2027-го должны привезти еще девять зубров. Цель – довести общую численность до 50 к 2030 году.
Интерес проявляют и туристы. За пять лет их число выросло вдвое. Приезжают не только из Башкортостана, но и из соседних регионов, а также из Москвы и Петербурга. Для удобства и комфорта посетителей здесь построили удобный маршрут со смотровой площадкой, откуда можно наблюдать за животными, не нарушая их покой.