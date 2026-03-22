В Башкирию привезут еще девять белорусских зубров

Из Беларуси в Башкортостан в следующем году привезут еще девять зубров благодаря президентскому гранту в 10 миллионов рублей. Уже несколько лет в регионе реализуют экологический проект по инициативе Радия Хабирова совместно с Беларусью. Для его реализации выбрали территорию Кугарчинского района, а конкретно – природный парк «Мурадымовское ущелье». Главная цель – увеличить численность диких животных к 2030 году до 50. Эксперты и ветеринары отмечают, что они хорошо приживаются в республике, выстроена система по их адаптации в горах южной части Башкортостана. Тем более регион – единственный в России, где зубры живут в естественной среде.

Несколько километров на снегоходе по сугробам через дикие леса и реки, чтобы вживую увидеть тех, кто когда-то обитал на южном Урале свыше 10 тысяч лет назад. В демонстрационной зоне за забором обитают четыре зубра. Приём пищи – строго утром и вечером.

Состоит из 50% картошки, 50% моркови. Специально дробится, чтобы поедаемость была хорошей. Витамины добавляем в корм. Два раза в годы мы их обрабатываем от глистов. Юлдус Вахитов, ветеринарный врач природного парка «Мурадымовское ущелье»

Уже три года, как Юлдус Вахитов тесно взаимодействует с зубрами. Он лично подаёт корм и следит за состоянием их здоровья. Говорит, что животные за весь период уже привыкли к работникам природного парка и не боятся подходить близко. А вот при виде съёмочной группы осторожничают и обходят стороной.

Чужих сразу чуют. Когда мы сами заходим, стоят в пяти метрах ждут, когда мы отойдём, и начинают трапезу. По цвету курточек даже разбирают, в светлой куртке зайдёшь – уже не свой. Юлдус Вахитов, ветеринарный врач природного парка «Мурадымовское ущелье»

Четырём особям, которые находятся под наблюдением, с начала оттепели добавили в рацион и другое лакомство. Также на трапезу весной им подают ветки из черёмухи и ивы. Они помогают восполнить в организме животных такие важные микроэлементы, как железо, цинк, то есть то, чего не хватает зимой.

Всего на территории Мурадымовского ущелья сейчас обитают 25 зубров. Их привезли из белорусского национального парка «Беловежская пуща». Проект реализуют с 2023-го. За эти годы на Южном Урале животные уже успели дать потомство – на свет появились восемь телят. Ученые совместно с коллегами из союзного государства внимательно следят за каждым животным. Отмечают, что они успешно проходят акклиматизацию и чувствуют себя уверенно в условиях дикой природы Башкортостана в отличие от европейской территории страны.

Понравилось им очень, здесь разнотравье богатое. Здесь нет деревень близко на площади около 10 тысяч гектаров, они в этой округе находятся, им очень понравился наш башкирский ковыль. Юрий Нефедьев, старший инспектор природного парка «Мурадымовское ущелье»

Огромное внимание увеличению популяции зубров в регионе уделяет лично Глава Башкортостана. Радий Хабиров считает, что этот научный проект поможет разнообразить природу республики, а также восстановить баланс, так как в начале прошлого века дикие животные оказались на грани исчезновения.

Это серьёзный научный проект, я считаю, будет здорово, когда в наших лесах будут жить эти величественные и прекрасные звери. За моей спиной стадо, четыре самки. У нас стадо пополняется, еще закупим. Вообще через 20-30 лет – этот проект вдолгую – будет большое самовоспроизводящееся стадо. Так, как зубры жили, и мы, люди, должны оставить после себя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По плану в Мурадымовское ущелье в начале 2027-го должны привезти еще девять зубров. Цель – довести общую численность до 50 к 2030 году.

Это не позволит им исчезнуть, численность будет стабильной, а впоследствии планы у нас на десятилетия, чтобы Южный Урал заселить этим видом животного, который когда-то обитал здесь, и уже учёными доказано это, и достигнуть популяции не менее 500 особей. Фарит Абдуллин, руководитель вольерного хозяйства белорусских зубров природного парка «Мурадымовское ущелье»