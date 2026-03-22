«Салават Юлаев» готовится к старту плей-офф Кубка Гагарина

На этой неделе завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» в заключительном матче был сильнее «Сочи». В первом раунде плей-офф уфимцы сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Первый матч пройдет для «Салавата» на выезде уже в понедельник. Итоги регулярного чемпионата и главные вопросы перед стартом плей-офф Кубка Гагарина – в нашем сюжете.
Позади 68 матчей. Этот путь получился непростым. «Салават Юлаев» еще перед началом сезона потерял статус одного из лидеров. Впервые за многие годы башкирский клуб начинал на фоне невысоких ожиданий – успехом стало бы попадание в игры плей-офф. А первый отрезок чемпионата получился даже хуже, чем прогнозировалось. Несмотря на старание и самоотдачу, команда не могла набрать ход. Как результат – последнее место в таблице. Болельщикам хотелось стабильности, а главный тренер Виктор Козлов пытался сбалансировать коллектив.
Сложно сказать, когда именно наступил перелом. Из ямы уфимцы выбирались плавно. Причиной тому целая череда событий. Прежде всего удачные сделки на рынке игроков. После неожиданного ухода Александра Хмелевского в команде появился новый лидер – канадец Шелдон Ремпал. Удачными также можно назвать приобретения Евгения Кулика и Девина Броссо. Получили свой шанс и собственные воспитанники. Место в воротах занял Семен Вязовой, а в атаке ярко проявил себя Артур Фаизов.
Таким образом, ближе к Новому году это была уже совершенно другая команда. По ходу сезона стало ясно: теперь уфимцы могут ставить перед собой куда более амбициозные цели.
Особняком стоит подписание Евгения Кузнецова. Опытный и мастеровитый игрок не пригодился магнитогорскому «Металлургу», но в Уфе получил и тренерское доверие, и большое время на льду. За это форвард отплатил высокой результативностью и помог команде занять высокое пятое место. Высокое оно, учитывая все обстоятельства, ведь это худший результат за последние шесть лет. Но для уфимских болельщиков это не разочарование, а констатация факта: команда прошла через серьезные испытания, потеряла лидеров, но сохранила боевой дух. Юлаевцы в 18-й раз подряд оформили путевку в плей-офф. Теперь впереди – первый раунд Кубка Гагарина. Соперник – «Автомобилист». Команда, которую уфимцы знают досконально.
Серия стартует 23 марта в Екатеринбурге. На телеканале БСТ плей-офф начнется в 18:30, за полчаса до стартовой сирены.