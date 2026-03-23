В Музее истории Уфы появилась копия зенитного ракетного комплекса «Оса»

Уфимский музей истории города пополнился уникальным экспонатом. Там теперь можно увидеть копию зенитного ракетного комплекса «Оса». Это ручная работа мастеров Ижевского завода, где исторически и производились боевые машины.

Выпуск настоящей «Осы» прекратили еще в 90-е годы, однако техника до сих пор остается на передовой и успешно решает боевые задачи в зоне специальной военной операции.