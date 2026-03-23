Дом сгорел, люди погибли: страшный пожар в деревне Башкирии

В деревне Москово Учалинского района при пожаре погибли двое. Возгорание в одноэтажном частном доме на улице Школьной произошло днем 22 марта. Сообщение о случившемся поступило в МЧС Башкирии.
Пожар тушили совместно огнеборцы МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и дежурный караул ДПК села Уральск. Пламя удалось ликвидировать, но при разборе завалов нашли тела 64-летнего мужчины и 57-летней женщины.
На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причины трагедии устанавливаются.
