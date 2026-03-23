В Башкирии появились на свет Мухаммад-Солих и Адалин

Реестр ЗАГС опубликовал самые распространенные и необычные имена, которыми называли новорожденных с 1 января этого года.

Что касается популярности, то у мальчиков лидером стало имя Амир – его выбрали для 94 новорожденных. Далее следуют Эмир и Михаил (по 80), Тимур (73) и Артем (65). Девочек чаще всего называли Амелией (82), Ясминой (72), Эмилией (69), Аминой (67) и Софией (61).