В Уфе при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

В Кировском районе Уфы произошел пожар в многоквартирном доме на улице Заки Валиди. В одной из комнат загорелось домашнее имущество. Сотрудники МЧС России с помощью спасательных устройств вывели по лестничному маршу пятерых взрослых жильцов.
Специалисты провели тактическую вентиляцию подъезда, чтобы удалить продукты горения, снизить температуру и обеспечить безопасность людей. Еще 42 человека, включая 8 детей, покинули здание самостоятельно. Огонь удалось ликвидировать на площади 10 кв. м.
К сожалению, при тушении пожара обнаружено тело 52-летней женщины. Сейчас выясняются причины трагедии.
