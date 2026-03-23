В Башкирии в одном из городов ввели режим НМУ

В Стерлитамаке с 20:00 23 марта до 20:00 24 марта для предприятий введен режим №2 неблагоприятных метеорологических условий, сокращенно - НМУ. Об этом сообщили в администрации города.

Режим НМУ объявляют при погодных явлениях, которые способствуют скоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое воздуха в районах с высокой концентрацией промышленных предприятий. В условиях второго режима заводы проводят мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.