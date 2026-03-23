Радиостанции Башкирии завоевали высшие награды на конкурсе «Вместе Медиа»

18- 21 марта в Санкт- Петербурге состоялся Всероссийский форум «Вместе Медиа», который объединил более 300 представителей федеральных, региональных и студенческих СМИ. В рамках форума состоялись конкурсы «Вместе Медиа. Контент» и «Вместе Медиа. Рост». Радиостанции «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар» холдинга АО ТРК «Башкортостан» завоевали сразу 6 наград.

Высшей награды в номинации «Социальный проект» удостоилась акция радио «Спутник ФМ- уфимская волана» под названием «Пункт приема кабачков». Команда радиостанции в августе 2025 года собрала у населения Уфы излишки урожая овощей и фруктов и доставила их в уфимский Хоспис, в приют для пожилых и в бесплатную столовую при Кресто-Воздвиженском храме.

Также 1-ого места в номинации «Коммерческий проект» удостоилась работа «Юбилей радио «Юлдаш». Радиостанция отметила свое 25-летие юбилейным концертом в Уфа-Арена. Более 6 тысяч зрителей стали свидетелями этого зрелищного, яркого культурного события.

Звания «Лучший радиоведущий» удостоился ветеран башкирского радио Расуль Сагитов (радио «Ашкадар»). Его программа Посетив музей, станешь мудрей» удостоилась 1 места в номинации «Лучший радиоведущий».

В номинациях «Разговорная программа» и «Тематическая программа» третье место завоевали передачи радио «Юлдаш» «Ҡараш» (автор Миляуша Галеева) и «Мираҫ» ( автор Гузель Зарипова). А новостной выпуск радио «Спутник ФМ» завоевал 2 место в номинации «Оригинальная аудионовость».