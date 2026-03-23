В Башкирии с начала года легализовали более 4 тыс. работников

С начала года в Башкортостане легализовали более четырех тысяч работников. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Так, например, только в прошлом году из теневого сектора вышли почти 21 тыс. человек. В подавляющем большинстве случаев речь идет об обрабатывающем производстве, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве.
Рабочие группы межведомственной комиссии в городах и районах выезжают с профилактическими мероприятиями в места массовой торговли, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, на строительные площадки, а также в пункты выдачи заказов, где нередко трудятся рабочие без оформления. В числе лидеров по противодействию теневому сектору стали Дюртюлинский и Туймазинский районы, которые отметили госнаградами за эту работу.