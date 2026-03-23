Житель Башкирии ударил ножом приятеля из-за женщины

В Кумертау полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому. Инцидент произошел на почве ревности во время совместного распития спиртного. О случившемся стало известно после того, как 39-летний пострадавший с ножевым ранением поступил в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа.

По данным МВД по РБ, в салоне автомобиля находились трое знакомых. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт из-за женщины. Эмоции накалились до такой степени, что приятели остановили машину и вышли на улицу выяснять отношения. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож, лежавший в машине, и нанес удар оппоненту. После случившегося пострадавший позвонил матери и рассказал о произошедшем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде. Нож изъят.