В Уфе пёс присоединился к команде спасателей

Шесть месяцев на службе добра. В отряде Центрального аварийно-спасательного управления Уфы появился четвероногий друг – пёс по кличке Лаки. Он присоединился к команде спасателей полгода назад и с тех пор стал всеобщим любимцем. Сотрудники называют его настоящим антистрессом для тех, кто круглосуточно обеспечивает безопасность республики.

Там, где ежеминутно кипит работа, где счет идет на секунды и зачастую решаются человеческие жизни, особенно важна поддержка. И в Центре аварийно-спасательного управления Уфы её оказывает пес Лаки – четвероногий герой, покоривший сердца всех спасателей.

Полгода назад Лаки еще совсем щенком прибился к зданию центра. Судьба распорядилась так, что нашел он не просто приют, а настоящую семью. Как отмечают спасатели, пёс быстро освоился и считает своим долгом следить за порядком на территории.

Помимо роли антистресса, Лаки активно участвует в жизни отряда. Он стал настоящим талисманом, его лай встречает и провожает спасателей, отправляющихся на вызовы.

Лаки стал частью нашей команды. Он помогает нам расслабиться после тяжёлой работы, поднимает нам настроение. Мы с ним играем, иногда дрессируем его. Вадим Богданов, начальник I поисково-спасательного подразделения Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС