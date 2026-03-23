В Уфе проходит отбор волонтёров для участия во Всемирном фестивале молодёжи

Волонтеры Башкортостана стали одними из организаторов Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие пройдет в сентябре в Екатеринбурге и соберет 10 000 участников из 190 стран. «Добро.Центр УГНТУ» стал площадкой для привлечения и подготовки волонтеров фестиваля.

До 31 марта можно подать заявку на участие. Необходимо заполнить информацию о личных данных, а также пройти тест на знание английского языка, рассказать о своем опыте в волонтерской деятельности и записать видеовизитку.