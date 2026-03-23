В городе Башкирии под колеса иномарки попали двое школьников

В пятницу, 20 марта, на перекрестке Ленина и Кортунова столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 20-летнего водителя и «Шкода Октавия», за рулем которой находился 37-летний мужчина. После удара водитель иномарки потерял управление и сбил двух несовершеннолетних пешеходов, которые стояли на «островке безопасности».
Подростков доставили в больницу. На место выезжали врачи санитарной авиации. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, они находятся в травматологическом отделении. Одного из них готовят к плановой операции.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Видео: ГАИ Октябрьского.