В Уфе стартовала Спартакиада «Трудовые резервы» Республики Башкортостан-2026

Корпоративные соревнования продлятся три месяца: с 21 марта по 16 мая. Команды трудовых коллективов ждут состязания по 30 самым популярным видам спорта, которые пройдут в 4 этапа.

По традиции мероприятие началось с яркой Церемонии открытия, которая состоялась в СК «Динамо». Участники соревнований и приглашенные гости выполнили упражнения комплекса «Производственная гимнастика», подтвердив на практике, что физическая культура эффективна, но при этом проста и доступна каждому. Далее команды приняли участие в параде с флагами предприятий. Кульминацией церемонии стал красочный хореографический номер, исполнение гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан и торжественное открытие Спартакиады.

В качестве почтенных гостей Церемонию открытия Спартакиады посетили: заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, вице-президент ВФСО «Трудовые резервы» по спортивным проектам и мероприятиям Павел Рожнов, заслуженный мастер спорта России по фехтованию, олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Республике Башкортостан Дмитрий Дикушин, руководитель регионального отделения ВФСО «Трудовые резервы» в Республике Башкортостан Сергей Медведев и другие.

В приветственном обращении к участникам Руслан Хабибов отметил: «Третий год мы проводим такое важное спортивное событие, в котором принимают участие более 20 крупнейших предприятий Республики Башкортостан и порядка полутора тысяч участников выходят на старты. Буквально на днях в адрес Главы Республики поступило благодарственное письмо от имени Министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева и поздравления с тем, что наше региональное отделение «Трудовых резервов» признано лучшим среди всех региональных отделений Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Это в очередной раз подтверждает, что статус самого спортивного региона нашей страны, присвоенное Башкортостану уже дважды, мы получили совершенно заслуженно».

Павел Рожнов поздравил спортсменов-любителей с тем, что с каждым годом качество корпоративных соревнований растет: «Посмотрите на каком уровне проходит сегодня мероприятие, посмотрите, какое количество команд по волейболу, баскетболу, хоккею, футболу играет в ведущих чемпионатах нашей страны! И это правильно. Вы – передовики производства, вы – элита нашей страны!».

В субботу, 21 марта участники выступили в 7 дисциплинах: плавание, пулевая стрельба из пневматического ружья, дартс, шашки, шахматы, а также сыграли отборочные игры по волейболу. 22 марта состоялись финальные матчи волейбольного турнира и первенство по нардам.

Места в общекомандном зачете первого этапа распределились следующим образом:

1 место – ПАО «ОДК-УМПО»

2 место – ПАО «Ашинский метзавод»

3 место – ГК АО «Башнефтегофизика»

Участниками первого этапа Спартакиады стали 10 предприятий и ведомств: ПАО «ОДК-УМПО», АО «Химремонт», ГК АО «Башнефтегофизика», ПАО «Ашинский метзавод», ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», ООО «Ремонтно-механический завод», АО «Салаватский химзавод», Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Башкирский государственный медицинский университет.

Второй этап Спартакиады состоится 4-5 апреля. Участников ждут турниры по бильярду, боулингу и компьютерному спорту, а также интеллектуальное состязание – квиз.