В Уфе собираются назвать объект в честь Жириновского

В Уфе не будут возвращаться к прежним вариантам названия улицы в честь Владимира Жириновского. Как сообщили в Главархитектуре города, проведенный ранее опрос показал расхождения во мнениях, а результаты потребовали дополнительной проработки.

Вместо этого уфимцам предложат рассмотреть альтернативный объект в той же локации. На обсуждение выносится новая улица на территории перспективной застройки, расположенная в Ленинском и Демском районах.

Опыт других регионов России, где уже увековечено имя политика (Москвы, Краснодара, Южно-Сахалинска и Донецка), показывает, что наиболее бесконфликтным решением становится наименование именно новых объектов. Аналогичный подход с созданием скверов и аллей применили в Воронеже, Санкт-Петербурге и Рязани.

