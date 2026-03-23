В Башкирии появятся Советы многодетных семей

План проведения Года большой и дружной семьи включает 115 мероприятий. Все сегментированы по тематическим разделам. Это организационные вопросы, информационно-просветительская работа, развитие инфраструктуры и укрепление семейных связей, а также оздоровительные и спортивно-массовые события. В регионе проживают более 74 тысяч многодетных семей. Задача – сделать так, чтобы каждая ещё больше почувствовала проявление заботы, а молодые люди стремились к созданию собственной ячейки общества и рождению детей.