В Башкирии появятся Советы многодетных семей

В муниципалитетах Башкортостана создадут Советы многодетных семей. Об этом сообщил вице-премьер, министр спорта региона Руслан Хабибов на еженедельном оперативном совещании с главой республики.

План проведения Года большой и дружной семьи включает 115 мероприятий. Все сегментированы по тематическим разделам. Это организационные вопросы, информационно-просветительская работа, развитие инфраструктуры и укрепление семейных связей, а также оздоровительные и спортивно-массовые события. В регионе проживают более 74 тысяч многодетных семей. Задача – сделать так, чтобы каждая ещё больше почувствовала проявление заботы, а молодые люди стремились к созданию собственной ячейки общества и рождению детей.

Продуманная дорожная карта, мы её уже обсуждали. Пусть главы на местах тоже встраиваются в эту цепочку. Эту работу мы будем проводить не только в тематический год. В целом это наша задача, которую будем планомерно решать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
