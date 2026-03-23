Дети войны из Уфы рассказали истории своей жизни

До Дня Великой Победы меньше двух месяцев, поэтому служба новостей телеканала БСТ запускает серию сюжетов о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. О судьбах сразу двух женщин – детей войны – в нашем сюжете.

Валентине Викторовне меньше чем через месяц исполняется 90. В преддверии дня рождения она всегда пересматривает старые фотографии – те, что уцелели. Почти всё сгорело в пожаре много лет назад.

Работы хватало, но никто не опускал руки, вспоминает Валентина Рюмина. Во время Великой Отечественной ее семья помогала Родине в тылу. Пока отец работал на железной дороге, а мама – лаборанткой на нефтебазе, она трудилась на складе. После войны все потихоньку наладилось. Валентина Викторовна почти всю жизнь проработала на железной дороге. И даже сейчас не сидит без дела.

А вот для второй героини Лидии Николаевны война – уже история, которую она знает со слов матери. Ее родители тоже работали в тылу. И даже в тяжелые годы, вспоминает женщина, мама делилась с соседями и помогала тем, кто остался без крыши над головой. После школы Лидия Карпова трудилась экономистом. Отдала профессии 42 года. И при этом всегда первая в общественной работе. Сейчас женщина помогает ветеранам и бойцам спецоперации.

Для тех, кто пережил тяжелые годы, сочувствие и понимание не просто слово. В прошлом году более 100 тысяч детей войны получили единовременную выплату ко Дню Победы.