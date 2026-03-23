В Уфе офтальмологи провели мастер-класс по лечению катаракты

Мероприятие организуют в третий раз, но впервые были продемонстрированы операции, за которыми участники наблюдали в режиме реального времени. Хирургическое вмешательство проводили с использованием новейших искусственных хрусталиков и микроскопов последнего поколения, которые позволяют проводить манипуляции максимально точно.

Только в подведомственных Минздраву учреждениях в прошлом году в Башкортостане провели порядка 18 тысяч операций по удалению помутневшего хрусталика. В регионе открываются новые офтальмологические центры в разных районах и городах. Один из таких также заработал в 2025 году в Октябрьском, в котором проводят хирургические операции. Специалисты из других регионов высоко оценивают компетенции республиканских медиков.