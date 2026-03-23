В Башкирии состоялось расширенное заседание противопаводковой комиссии

В Хайбуллинском районе проверили готовность сил и средств к весеннему половодью. Состоялось расширенное заседание противопаводковой комиссии. Участники совещания обсудили прогноз повышения уровня воды, готовность гидротехнических сооружений и уточнили планы взаимодействия на случай ухудшения ситуации.

Особое внимание уделено осмотру специальной техники, предназначенной для ликвидации возможных последствий. В организации противопаводковой работы задействовано более 10 служб. Каждая оснащена необходимым оборудованием и снаряжением. Также прошла учебная противоаварийная тренировка, развернувшаяся на Акъярском водохранилище.