В Уфе ветеран Великой Отечественной войны отметил 99-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Миншаех Булатов отметил свой день рождения. Ему исполнилось 99 лет. За плечами героя не только военные годы, но и десятилетия службы. И сегодня он остаётся в строю: встречается с молодёжью и следит за событиями специальной военной операции. О жизненном пути легендарного офицера – в нашем сюжете.

Когда началась война, Миншаеху Булатову было всего 14 лет. Вместо учебников – работа в колхозе, вместо школьной формы – крестьянская рубаха. Он был одним из восьмерых детей в семье, выжили только пятеро. Голод и труд закалили характер, но мысль об учёбе не отпускала. В 1945 году, едва исполнилось 17 лет, его призвали в армию.

Но настоящая служба только начиналась. Тбилисское артиллерийское училище, которое он окончил с отличием, Туркестанский военный округ, Германия, Беларусь. Молодой лейтенант быстро рос. Командовать батареей в те годы – задача не для новичков, там нужны были опытные майоры-фронтовики, но Миншаех Тимиршаехович сумел составить им конкуренцию.

Где бы ни служил офицер, с ним всегда была семья. С будущей женой Надирой он познакомился в Узбекистане. Она была из Татарстана, он – из Башкортостана. Вместе они прожили почти 60 счастливых лет, вырастили трёх дочерей, дали им образование.

После распада Союза, когда Узбекистан стал чужой страной, семья Булатовых вернулась в Уфу. Сегодня Миншаеху Булатову 99 лет. За праздничным столом – цветы, подарки и тёплые слова.