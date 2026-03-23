Он холост, молод и смертельно опасен: в Башкирии встретили бойца СВО

Уроженец Чишмов вернулся домой в краткосрочный отпуск. С первых дней мобилизации он стоит на защите Родины. Молодой, холостой, невероятно добрый и одновременно смертельно опасный для врага – так характеризуют бойца его односельчане.
«Татарин» служит в легендарном батальоне имени Доставалова с осени 2022 года. В издании «Родник плюс» о нем пишут как о человеке, в котором уживаются железная дисциплина воина и мягкое, доброе сердце, готовое прийти на помощь. Его возвращение стало настоящим праздником для всех жителей района.
