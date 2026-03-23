Половодье, ямы на дорогах и чистота улиц: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Вскрытие рек бассейна Белой ожидается в конце марта – начале апреля, на пять дней раньше обычного. Максимальные уровни ожидаются близкими к норме, но на степных реках – выше на 20-60 см. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве. Помимо предстоящего половодья, члены кабмина обсудили ситуацию с ямами на дорогах, чистоту улиц и рекордные инвестиции для региона.

Прогнозы на период половодья не самые плохие, но экстренные службы всё равно готовятся максимально по наихудшему сценарию. А по нему в зоне возможного подтопления – более 300 населенных пунктов, и власти делают всё, чтобы никто не пострадал. Помимо информационной работы и подготовки мест для возможной эвакуации, на реках активно проводят чернение льда и его подрывы. Это поможет ускорить таяние и избежать заторов, которые и становятся причиной выхода рек из берегов.

Смотрите внимательно, чтобы чего-нибудь не упустить. Мелочей в этой работе нет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Скорость таяния будет зависеть от погоды в ближайшие дни. Средние температуры воздуха на 6-8 градусов выше нормы. В Башгидромете отметили, что есть вероятность подтопления отдельных районов столицы и населенных пунктов в поймах горных и степных рек, повреждение дорог и мостов.

Министр экологии доложил о состоянии гидротехнических сооружений. Проведены проверки и работа по расчистке русел рек и берегоукреплению. Особое внимание –бесхозным объектам.

Весна – время приводить в порядок и дороги. На сегодня уже выявили более трех тысяч ям, из которых пятую часть устранили. Завершить оцифровку региональных трасс необходимо до 1 мая, а их ремонт – до начала лета.

Дороги «вскрываются» после зимы, появляется достаточно большое количество ям. Важно быстро приводить дорожное полотно в порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот латать дыры в бюджете помогает экономический блок. Инвестиции в экономику Башкортостана в 2025 году достигли исторического максимума – 853 млрд рублей. Несмотря на сложное время, республика впервые обеспечила 7-летний непрерывный рост вложений на 76%, что почти вдвое выше среднероссийских темпов. Радий Хабиров похвалил команду за эту работу и поставил более амбициозные задачи.

Такие цифры – показатель правильности наших решений. В Башкортостане прирост инвестиций в основной капитал за семь лет примерно в два раза больше, чем по России. Это результат большой, планомерной работы. Но я знаю, что мы можем больше и лучше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан