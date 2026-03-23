В Башкирии зафиксировали более полумиллиона нарушений ПДД с начала этого года

С начала года в Башкортостане зафиксировали более полумиллиона нарушений правил дорожного движения. В основном они связаны с превышением скорости. Однако многие уфимцы получают штрафы и оспаривают их, так как фото- и видеокамеры автоматически отмечают, например, отсутствие ремней безопасности на пассажирском сиденье, там, где нет человека на месте. Кто-то из автомобилистов оспаривает административные протоколы, а кто-то не знает, куда можно обратиться, или вовсе оставляет ситуацию в покое.
Последствия поездки в виде штрафа за непристёгнутый ремень пакетам с заказами Рушан Калямов запомнил надолго. Камера на проспекте Салавата Юлаева посчитала это нарушением. Впоследствии автолюбитель сразу обратился в Госавтоинспекцию.
В социальных сетях то и дело появляются публикации и короткие видео о том, как людям после поездки по уфимским дорогам якобы приходят большие денежные штрафы.
Этот перекрёсток улиц Рудольфа Нуреева и Энтузиастов в соцсетях назвали самым дорогим. Движение в основном плотное. Зелёная стрелка горит 15 секунд, и когда она начинает моргать, камера может зафиксировать нарушение, если вы поехали и пересекли стоп-линию. За это нередко многим приходил штраф в 7,5 тысяч рублей.
Такую сумму назначают по Кодексу административных правонарушений в случае повторного проезда на красный сигнал светофора. В крайнем случае – лишение прав. Более полумиллиона человек в Башкортостане нарушили правила дорожного движения за рулём с начала года – их выявили с помощью камер. Большая часть связана с превышением скорости. Кто не согласен с постановлением, например, если случай резонансный, – оспаривают решение.
Есть и те, кто пытается доказать, что на жёлтый сигнал светофора проезжать можно.
Многие автомобилисты хотят, чтобы нарушения правил дорожного движения рассматривали сами инспекторы. Правда, насчёт оспаривания мнения разделились. Эксперты рекомендуют в течение 10 дней обжаловать постановление об административном наказании через сайт «Госуслуги». Главное – это успеть сделать в установленный законом срок: приложить все документы, объяснить письменно и предоставить доказательства.
За первые два месяца нарушений на дорогах стало меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сотрудники ГАИ отмечают, что это стало возможным и благодаря дистанционному контролю. Главная цель – это не как можно больше оштрафовать, а сделать всё, чтобы водители ездили аккуратно, уважали друг друга и не подвергали опасности себя и окружающих.