В Башкирии зафиксировали более полумиллиона нарушений ПДД с начала этого года

С начала года в Башкортостане зафиксировали более полумиллиона нарушений правил дорожного движения. В основном они связаны с превышением скорости. Однако многие уфимцы получают штрафы и оспаривают их, так как фото- и видеокамеры автоматически отмечают, например, отсутствие ремней безопасности на пассажирском сиденье, там, где нет человека на месте. Кто-то из автомобилистов оспаривает административные протоколы, а кто-то не знает, куда можно обратиться, или вовсе оставляет ситуацию в покое.

Последствия поездки в виде штрафа за непристёгнутый ремень пакетам с заказами Рушан Калямов запомнил надолго. Камера на проспекте Салавата Юлаева посчитала это нарушением. Впоследствии автолюбитель сразу обратился в Госавтоинспекцию.

Это, конечно, забавный случай, Я сразу же обратился в ГАИ, уже заранее знал, что это можно обжаловать, потому что по фотке было видно, что сам был пристегнут. В течение недели отменили штраф. Рушан Калямов

В социальных сетях то и дело появляются публикации и короткие видео о том, как людям после поездки по уфимским дорогам якобы приходят большие денежные штрафы.

Этот перекрёсток улиц Рудольфа Нуреева и Энтузиастов в соцсетях назвали самым дорогим. Движение в основном плотное. Зелёная стрелка горит 15 секунд, и когда она начинает моргать, камера может зафиксировать нарушение, если вы поехали и пересекли стоп-линию. За это нередко многим приходил штраф в 7,5 тысяч рублей.

Такую сумму назначают по Кодексу административных правонарушений в случае повторного проезда на красный сигнал светофора. В крайнем случае – лишение прав. Более полумиллиона человек в Башкортостане нарушили правила дорожного движения за рулём с начала года – их выявили с помощью камер. Большая часть связана с превышением скорости. Кто не согласен с постановлением, например, если случай резонансный, – оспаривают решение.

По итогам 2025 года мы получили в свой адрес порядка 50 тысяч заявлений на обжалование вынесенных постановлений. И если кого-то не устраивает решение, которое вынесено на нашем уровне, есть возможность обратиться в суд. Удовлетворяется около 5-7 процентов поступающих заявлений. Артур Чингизов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Есть и те, кто пытается доказать, что на жёлтый сигнал светофора проезжать можно.

А вы, как законом предусмотрено, защищая себя, найдите, пожалуйста, подтверждение, что на желтый сигнал светофора начинать движение можно. Он сразу же сказал: «Три минуты и я вам всё предъявлю». Он заходит в телефон и не находит никакого обоснованного подтверждения. Артур Чингизов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Многие автомобилисты хотят, чтобы нарушения правил дорожного движения рассматривали сами инспекторы. Правда, насчёт оспаривания мнения разделились. Эксперты рекомендуют в течение 10 дней обжаловать постановление об административном наказании через сайт «Госуслуги». Главное – это успеть сделать в установленный законом срок: приложить все документы, объяснить письменно и предоставить доказательства.

Фото, видеозапись, письменные доказательства очевидцев. Если вы обжаловали штраф, который вы уже оплатили, можете вернуть деньги. Для этого обратитесь в ведомство, которое назначило штраф. Также можно обжаловать постановление в суде. Решение может быть неоднозначным: от отмены штрафов, прекращения дела до изменения наказания или полного отказа в удовлетворении жалобы. Тимур Закиров, адвокат