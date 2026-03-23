Предприятие из Башкирии создаёт интерьеры для дома и покоряет Европу

Предприятие из Башкортостана покоряет своей уникальной продукцией Европу. Уфимская компания, выпускающая предметы интерьера, уже завоевала сердца клиентов по всей стране. Их элементы освещения украшают квартиры российских звёзд. А сейчас заказы всё чаще поступают из-за рубежа – экспорт растёт. Всего в республике более 630 предприятий поставляют продукцию за пределы страны. По этому показателю республика занимает третье место в России.

Кажется, и вправду эти детали проросли из латунной ветви – так органично они выглядят. Суровые с виду мужчины на деле созидатели красоты. Многие успели поработать в промышленности, но в итоге нашли себя в создании элементов интерьера.

А начинается всё с работы этих мастериц, которые создают форму будущих люстр, бра, зеркал, дверных и мебельных ручек. Кропотливо прорисовывают каждую деталь, а уже затем всё это отливают в металле.

Компания выпускает предметы интерьера, вдохновленные природой. Капли дождя, лепестки цветов, кора деревьев, камни – всё то, по чему зачастую скучает городской житель. Всего за пять лет компания стала лидером в своей нише. Их изделия украшают интерьеры Филиппа Киркорова, Ксении Собчак и многих других звёзд страны. В производстве используются только натуральные материалы и сплавы. Компания уже составляет конкуренцию именитым итальянским брендам.

Ассортимент экспортируемых товаров из республики растёт. Партнёр номер один сейчас Китай. Туда поставляется и продукция химической отрасли, и продовольствие, которое там крайне ценится. К примеру, на рынок Поднебесной выходит всем известный бренд «Буздякский». Турция, в свою очередь, выбирает Башкортостан для сотрудничества исходя из культурных связей: регион им близок и понятен. А в Казахстане и вовсе большая часть предприятий республики открыли там свои филиалы.

В числе надежных партнёров Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан – туда также активно идёт башкирская продукция. Более того, республика разрабатывает проект создания индустриального парка в Ташкентской области, который станет частью более широкого сотрудничества России и Узбекистана в области промышленного и логистического развития.

Для выстраивания более эффективной работы ещё несколько лет назад начали создаваться представительства в странах, сотрудничество с которыми наиболее интересно для Башкортостана.