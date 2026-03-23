В Башкирии эксперты рассказали, стоит ли ждать нашествия клещей и комаров

Обилие снега в этом году может спровоцировать нашествие клещей и комаров. Как отмечают специалисты, большие сугробы создают идеальные условия для зимовки. Важную роль играет и погода, однако она пришлась не в пользу кровососущих из-за частых температурных качелей. А потому делать окончательные выводы пока рано, – говорят эксперты.

Важно помнить, что сезон кровососущих опасен еще и серьезными заболеваниями, ведь клещи могут быть переносчиками инфекций. Боррелиоз поражает кожный покров, ударяет по нервной системе, суставам и сердцу. При энцефалите в первую очередь страдает головной мозг. Его последствия связаны с нарушениями когнитивных и речевых функций, как при инсульте. Бывают и летальные исходы, а лучшая защита от этих заболеваний – вакцинация.