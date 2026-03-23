В Уфе прошел финальный этап двух конкурсов профессионального мастерства

В Уфе прошел финальный этап двух республиканских конкурсов профессионального мастерства – «Учитель года Башкортостана» и «Учитель года башкирского языка и литературы». Для участников организовали открытую встречу, где педагоги обсудили ключевые вызовы современного образования. В финальный этап вышли 13 педагогов.

Данил Бобров в профессии пять лет. Сегодня учитель математики, уже завоевавший звание абсолютного победителя городского этапа конкурса «Учитель года столицы Башкортостана 2026», вышел в финал республиканского конкурса.

Участие педагогов учреждения в конкурсах разного уровня стало доброй традицией, которая подтверждает престиж школы. На состязании собрались лучшие педагоги со всей республики. Среди них – Земфира Кинзябаева из Зилаирского района. Она преподает башкирский язык и литературу уже 17 лет, участвовала в конкурсе в 2019 году и вновь решила попробовать свои силы.

13 конкурсантов продемонстрировали свое личное и профессиональное отношение к вызовам современного образования. Участники отвечали на вопросы о роли конкурсов в карьере педагога, социальной ответственности учителя в формировании традиционных семейных ценностей, а также о сохранении и развитии национального самосознания через родной язык.