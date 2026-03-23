Кто быстрее пробурит лунку и поймает самую большую рыбу? В Уфимском районе прошёл турнир по подлёдной рыбалке «Клёвый ветеран». Состязались не только бывшие работники подразделений МЧС, но и действующие. Также была и детская номинация.
Сначала для младшего брата, потом уже лунку для себя. К выбору места рыбалки 11-летний Даниэль Камалетдинов подходит ответственно. Нужно выступить не хуже, чем в предыдущие годы, то есть попасть в призы. В этих состязаниях юный рыбак участвует в третий раз.
Пока сыновья пытаются поймать рыбу, за процессом со стороны наблюдает мама. Зарина Камалетдинова – радиотелефонист пожарно-спасательной части №6 города Уфы.
Повышенной активности рыба не проявляла, но всё же кому-то удалось подобрать ключик к успеху. Ветераны МЧС, действующие сотрудники подразделений регионального Министерства чрезвычайных ситуаций и дети – на турнир по подлёдной рыбалке приехали целыми семьями.
Среди номинаций: самая крупная рыба, большой улов, скоростное бурение лунки. В турнире по подлёдной ловле «Клёвый ветеран» приняли участие более 20 рыбаков, в том числе восемь детей. Особое внимание, учитывая, что на дворе уже весна, уделили безопасности на льду.
Турнир проводился на озере Сосновом, рядом с селом Алексеевка. Если здесь ещё можно выходить на лёд, то на реках – это уже небезопасно, говорят сотрудники МЧС. При плюсовой температуре лёд на водоёмах становится пористым, рыхлым и теряет прочность, даже если его толщина кажется значительной.