В Башкирии пересмотрят решения о выплатах многодетным семьям

Семьям Башкортостана, воспитывающим трёх и более детей, сохранят право на единое пособие при превышении установленного уровня дохода не более чем на 10%. Отделение Соцфонда по республике пересмотрит решения по заявлениям, принятым с января 2026 года.
Перерасчет затронет почти тысячу многодетных семей региона, где среднедушевой доход не превышает 18 541 рубля 60 копеек. В настоящее время даже минимальное превышение среднедушевого дохода семьи над установленным лимитом является основанием для отказа в назначении выплаты.